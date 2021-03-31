В Индонезии обнаружили речевой самописец разбившегося Boeing 737

В Индонезии обнаружили речевой самописец пассажирского Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который разбился в акватории Яванского моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство транспорта страны.

В ведомстве пока никак не прокомментировали состояние найденного устройства.

Ранее сообщалось, что причиной крушения самолета в Индонезии могла стать неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить. По данным знакомых с ходом расследования авиакатастрофы источников, на записи бортового самописца видно, что пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, который контролировал ряд параметров полета самолета. Однако экипаж не стал отключать систему, как положено по инструкции, а попытался восстановить ее работоспособность.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров 9 января, спустя четыре минуты после взлета. Позднее стало известно, что самолет упал в воду. Сообщалось, что на борту могли находиться 62 человека, в том числе десять детей. О выживших не сообщается.