Мир
 
Последние новости
Дипломат объяснил отказ России выступать на встрече с Байденом в ООН
Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных
В Бразилии произвели пилотную партию вакцины «Спутник V»
Диетолог дала четыре простых совета желающим начать правильно питаться
Перечислены способы уберечься от финансовой пирамиды
Ученые не увидели связи между погодой и распространением коронавируса
Раскрыта дневная норма кофе
Раскрыты последствия взрыва супервулкана для Земли
Всемирный банк улучил прогноз по росту ВВП России
Новости партнеров
Прослушать новость

В Индонезии обнаружили речевой самописец разбившегося Boeing 737

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Xinhua / Global Look Press

В Индонезии обнаружили речевой самописец пассажирского Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который разбился в акватории Яванского моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство транспорта страны.

В ведомстве пока никак не прокомментировали состояние найденного устройства.

Ранее сообщалось, что причиной крушения самолета в Индонезии могла стать неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить. По данным знакомых с ходом расследования авиакатастрофы источников, на записи бортового самописца видно, что пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, который контролировал ряд параметров полета самолета. Однако экипаж не стал отключать систему, как положено по инструкции, а попытался восстановить ее работоспособность.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров 9 января, спустя четыре минуты после взлета. Позднее стало известно, что самолет упал в воду. Сообщалось, что на борту могли находиться 62 человека, в том числе десять детей. О выживших не сообщается.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии
Спасатели извлекли черный ящик разбившегося в Индонезии пассажирского самолета
Опубликована сделанная перед смертью фотография пассажирки разбившегося Boeing