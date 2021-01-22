Названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии

Причиной крушения в Индонезии пассажирского Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air могла стать неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным знакомых с ходом расследования авиакатастрофы источников, на записи бортового самописца видно, что пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, который контролировал ряд параметров полета самолета. Однако экипаж не стал отключать систему, как положено по инструкции, а попытался восстановить ее работоспособность. Это могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление воздушным судном, пишет издание.

Отмечается также, что самолеты Boeing 737 способны безопасно летать при одном работающем двигателе, и пилоты обучаются действиям в подобных ситуациях.

Ранее сообщалось, что причиной крушения самолета могло стать его прохождение через грозовой фронт, вследствие чего он оказался в зоне сильной турбулентности. Выяснилось, что в момент взлета в радиусе 15 километров была видна облачность, наблюдались сильные осадки и гроза. Видимость же в тот момент составляла около двух километров, что не мешало взлету и посадке. Позже стало известно, что разбившийся в Индонезии пассажирский Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air мог разрушиться при ударе о воду.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров 9 января, спустя четыре минуты после взлета. Позднее стало известно, что самолет упал в воду. Сообщалось, что на борту могли находиться 62 человека, в том числе десять детей. О выживших не сообщается.