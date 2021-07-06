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В МЧС опровергли обнаружение места падения Ан-26 на Камчатке

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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В МЧС России опровергли обнаружение места падения самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

По данным агентства, в ряд СМИ поступила информация о месте обнаружения воздушного судна.

«Сообщаем, что на данный момент МЧС России данную информацию не подтверждает. Поиск продолжается», — уточнили в ведомстве.

Во вторник, 6 июля, на Камчатке пропала связь с пассажирским самолетом Ан-26, на борту которого находились 26 человек, включая шесть членов экипажа. Воздушное судно направлялось из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В момент посадки в районе аэропорта были сложные метеоусловия.В настоящее время местонахождение Ан-26 неизвестно.

Спасатели сообщали, что зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки, предположив, что его издает аварийный радиобуй пропавшего судна. Зампред правительства Камчатского края Александр Заболиченко не подтвердил информацию о падении Ан-26 в море, но к поискам борта подключили Тихоокеанский флот.

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