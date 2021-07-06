Российский пилот оценил самолет Ан-26 фразой «работает на грани»

Самолеты Ан-26, один из которых пропал на Камчатке, работают «на грани технических возможностей». Так их состояние в разговоре с «Лентой.ру» оценил российский пилот, бывший командир воздушного суда и специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Самолет уже не новый, работает на грани технических возможностей. Экономия в авиации тоже превыше безопасности, поэтому насколько часто делают регламенты и ставят надежные запчасти — я не могу сказать достоверно. Экипажи работают в сложных условиях — как я сказал, самолет довольно устаревший и шумный, экипаж там очень устает. Александр Романов пилот, специалист по безопасности полетов

Романов добавил, что при этом самолет может произвести посадку на любую подготовленную площадку и в этом отношении он «очень неприхотливый».

Как отметил пилот, первые такие самолеты были выпущены в 1969 году. Существующие сейчас модификации широко используются в народном хозяйстве, при проверке оборудования аэропортов, а также в пожаротушении, однако в основном его применяют как военно-транспортный.

«Самолет герметичный и рассчитан для перевозки до высоты примерно в пять тысяч метров. Этот самолет был модификацией Ан-24, на котором я больше 9 лет летал в молодости командиром, и знаю его достоверно. Пассажиров перевозить возможно. Откидные кресла тоже оборудованы. В основном это военно-транспортный самолет, применяется для десантников, перевозки военной техники», — добавил Романов.

6 июля на Камчатке пропала связь с пассажирским самолетом Ан-26, на борту которого находились 28 человек, включая шесть членов экипажа. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В момент посадки в районе аэропорта были сложные метеоусловия. На данный момент местонахождение Ан-26 неизвестно.

Спасатели сообщали, что зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки, предположив, что его издает аварийный радиобуй пропавшего самолета. Зампред правительства Камчатского края Александр Заболиченко не подтвердил информацию о падении Ан-26 в море, однако к поискам борта подключили Тихоокеанский флот.