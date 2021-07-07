На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 человек

На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Для опознания большинства из них, возможно, потребуется генетическая экспертиза. Пока удалось опознать одного человека», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о девяти погибших при крушении самолета.

Утром 6 июля экипаж Ан-26, выполняющий рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестал выходить на связь. На борту воздушного судна находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. По предварительным данным, выживших нет. Обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта.

Следствие рассматривает три версии причины крушения — неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.