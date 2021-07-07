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На Камчатке опознали первую жертву крушения Ан-26

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Фото: Игорь Двуреков / commons.wikimedia.org

В МЧС подтвердили обнаружение девяти погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке — первая жертва уже опознана. Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент обнаружены 9 тел, одно из них опознано», — заявил представитель ведомства. Он не раскрыл личность опознанного.

Собеседник агентства добавил, что дополнительно к поискам будут привлечены водолазы и вертолет Ми-8 МЧС.

Ранее об обнаружении тел девяти погибших сообщил источник ТАСС в экстренных службах. По его данным, для опознания может потребоваться генетическая экспертиза.

Экипаж самолета Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-КамчатскийПалана, на борту находились 28 человек, включая шесть членов экипажа. Обломки самолета обнаружили в 3,8 километрах от аэропорта. Следствие рассматривает три версии крушения: неблагоприятную погоду, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.

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