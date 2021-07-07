Спасатели нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Для опознания погибших может потребоваться генетическая экспертиза. В настоящее время поисковые работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела шести человек, погибших при крушении самолета Ан-26. Как сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, спасатели начали извлекать тела людей из воды. При этом он не уточнил, сколько тел уже поднято, так как информация меняется ежеминутно. В Камчатском крае объявлен трехдневный траур.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь утром 6 июля. На борту самолета, выполнявшего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта.

Для расследования крушения Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию. Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета, ошибка пилотирования.

