Найдены тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Спасатели нашли тела шести человек, погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Да, есть шесть тел», — сообщил собеседник агентства.

Как уточнил губернатор Камчатского края Владимир Солодов «Интерфаксу», спасатели начали извлекать тела людей. При этом он не уточнил, сколько тел уже поднято, так как информация меняется ежеминутно.

Ранее Солодов объявил траур по крушению самолета на три дня. «С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края», — заявил он.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь утром 6 июля. На борту самолета, выполнявшего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта.

Для расследования крушения Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию. Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета, ошибка пилотирования.