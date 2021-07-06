Основную часть разбившегося на Камчатке Ан-26 нашли в воде

Основную часть разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 нашли в воде. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов, передает РИА Новости.

По его словам, на место происшествия доставят водолазов и спасателей, чтобы обследовать место катастрофы. Глава Камчатского края добавил, что фюзеляж находится на высокой сопке, в которую, вероятно, врезалось воздушное судно.

«Место крушения самолета Ан-26 вблизи Паланы обнаружено, оно находится в пяти километрах севернее самого поселка. Вероятно, самолёт при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку», — уточнил Солодов.

Авиакатастрофа произошла утром во вторник, 6 июля. Воздушное судно, летевшее из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестало выходить на связь. На борту были 28 человек, шестеро из них — члены экипажа. По предварительной информации, все они погибли. Спасатели пока не нашли тел, поиски приостановили с наступлением темноты. Они будут возобновлены утром.

Для расследования крушения Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию. Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета, ошибка пилотирования

