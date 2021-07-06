Пилот разбившегося на Камчатке Ан-26 пытался срезать маршрут

Пилот пассажирского самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке, пытался сократить маршрут по нештатному навигатору. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Согласно информации собеседника канала, капитан судна использовал во время пилотирования личный навигатор, не установленный производителем самолета государственным предприятием «Антонов». Перед посадкой пилот решил срезать траекторию через сопку «Пятибратка», но неудачно выполнил маневр и влетел в скалу.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает три версии причины крушения — неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь во вторник утром. На борту воздушного судна, выполняющего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок. По предварительным данным, выживших нет.

В Росавиации сообщили, что обломки самолета были обнаружены в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Также в ведомстве добавили, что спасательные работы затруднены из-за особенностей ландшафта.

Как уточнило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник, выживших при крушении Ан-26 на Камчатке не обнаружено.