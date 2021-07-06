Пассажирка разбившегося на Камчатке самолета опубликовала фото перед вылетом

Пассажирка самолета Ан-26, который разбился на Камчатке во вторник, 6 июля, опубликовала фотографию в социальных сетях незадолго до вылета. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Уточняется, что Екатерина Поникарова возвращалась домой из отпуска, перед посадкой она сделала фотографию в местном аэропорту. На снимке видна переноска с котом на фоне панорамных окон в зоне вылета.

Ранее, 6 июля, стало известно, что на Камчатке пропала связь с пассажирским самолетом Ан-26, следовавшим из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту самолета находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа. По предварительным данным, крушение воздушного судна могло произойти при столкновении со скалой.

Как сообщили в Росавиации, в четырех-пяти километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии были обнаружены обломки самолета. Также в ведомстве добавили, что спасательные работы затруднены из-за особенностей ландшафта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, выживших в результате крушения Ан-26 не обнаружено.