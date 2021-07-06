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Выживших при крушении самолета Ан-26 не обнаружено

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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

По предварительным данным, выживших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке не обнаружено, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Во вторник, 6 июля, на Камчатке пропала связь с пассажирским самолетом Ан-26, на борту которого находились 28 человек, 6 из них — члены экипажа. Воздушное судно направлялось из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В районе аэропорта были сложные метеоусловия, которые помешали посадке.

Позднее спасатели сообщили об обнаружении обломков воздушного судна в 3,8 километра от аэропорта.

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