Россия
 
Последние новости
Следствие назвало три версии крушения Ан-26 на Камчатке
На Украине сравнили российские паспорта для жителей ЛНР и ДНР с «аусвайсами»
Фото советских времен «растравило душу» москвичей 
Лукашенко призвал правительство внимательно следить за западными компаниями
Московскому бизнесу заплатят за быструю вакцинацию работников
В Белоруссии прекратили вещание два украинских телеканала
В МИД заявили о неизбежности давления США на Россию
Индийских медиков арестовали за фальшивые прививки от коронавируса
Лукашенко «отправил» нелегальных мигрантов в просвещенную и теплую Европу
Появилось первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке
Новости партнеров
Прослушать новость

Росавиация заявила об обнаружении обломков пропавшего на Камчатке самолета Ан-26

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 в четырех-пяти километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Об этом заявили в Росавиации, передает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, по информации оперативных групп, место крушения было обнаружено в 12:06 по московскому времени. Там добавили, что спасательные работы затруднены из-за особенностей ландшафта. К ним привлекли поисково-спасательную технику — вездеходы, в работах участвуют 26 спасателей.

Ранее об обнаружении обломков Ан-26 сообщил глава авиакомпании «Камчатское предприятие» Алексей Храбров. При этом он не смог сказать, где и при каких обстоятельствах они были найдены.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник, выживших при крушении Ан-26 на Камчатке не обнаружено.

Связь с самолетом Ан-26 пропала ранее 6 июля, на борту находилось 28 человек, шесть из них — члены экипажа. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, посадке помешали сложные метеоусловия в районе аэропорта.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Выживших при крушении самолета Ан-26 не обнаружено
В МЧС опровергли обнаружение места падения Ан-26 на Камчатке
Российский пилот оценил самолет Ан-26 фразой «работает на грани»