Росавиация заявила об обнаружении обломков пропавшего на Камчатке самолета Ан-26

Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 в четырех-пяти километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Об этом заявили в Росавиации, передает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, по информации оперативных групп, место крушения было обнаружено в 12:06 по московскому времени. Там добавили, что спасательные работы затруднены из-за особенностей ландшафта. К ним привлекли поисково-спасательную технику — вездеходы, в работах участвуют 26 спасателей.

Ранее об обнаружении обломков Ан-26 сообщил глава авиакомпании «Камчатское предприятие» Алексей Храбров. При этом он не смог сказать, где и при каких обстоятельствах они были найдены.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник, выживших при крушении Ан-26 на Камчатке не обнаружено.

Связь с самолетом Ан-26 пропала ранее 6 июля, на борту находилось 28 человек, шесть из них — члены экипажа. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, посадке помешали сложные метеоусловия в районе аэропорта.