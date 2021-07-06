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В авиакомпании заявили о крушении самолета Ан-26 на Камчатке

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, найдены. О крушении воздушного судна заявил глава авиакомпании «Камчатское предприятие» Алексей Храбров, передает ТАСС.

Он отметил, что на данный момент не может сказать, где и при каких обстоятельствах обнаружили обломки самолета.

«Завтра только может быть информация. Утром на место полетит самолет, начнет работать вертолет», — уточнил Храбров.

6 июля на Камчатке пропала связь с пассажирским самолетом Ан-26, на борту которого находились 28 человек, включая шесть членов экипажа. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В момент посадки в районе аэропорта были сложные метеоусловия.

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