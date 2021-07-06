Появилась первая версия крушения Ан-26 на Камчатке

Крушение Ан-26, ранее пропавшего на Камчатке, могло произойти из-за того, что самолет врезался в скалу — такая версия появилась из-за местонахождения обломков судна. Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

Ранее LifeShot сообщил, что обломки Ан-26 обнаружили спасатели с вертолета в 3,8 километрах от поселка Палан.

По его данным, экстренные службы решают, каким образом добраться до места происшествия — по земле или по воздуху.

Связь с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке пропала утром 6 июля, на борту находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, в момент посадки возле аэропорта были сложные метеоусловия.