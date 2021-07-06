Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке Ан-26

Обломки Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены с вертолета спасателей у берега — в 3,8 километра от поселка Палан, сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT во вторник, 6 июля.

В настоящее время экстренные службы решают, как добраться до места крушения — по земле или по воздуху.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь во вторник утром. На борту воздушного судна, который выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным СМИ, Ан-26 находился в эксплуатации с 1982 года. Срок действия сертификата летной годности самолета Ан-26Б-100 с бортовым номером RA-26085 заканчивается 30 августа 2021 года.

