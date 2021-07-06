Пассажир пропавшего на Камчатке самолета опубликовал фото перед вылетом

Пассажир пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 опубликовал в сети фото из салона воздушного судна. Об этом стало известно из его Instagram-аккаунта.

Уточняется, что Ан-26 следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Также известно, что пассажира, разместившего селфи перед вылетом, зовут Иван Сивак. На снимке видно, как он и его попутчики сзади готовятся к взлету.

Подписчики в комментариях пожелали мужчине удачи.

Ранее стало известно, что на Камчатке пропала связь с выполнявшим пассажирский рейс самолетом Ан-26. На борту самолета находились 26 человек, в том числе шесть членов экипажа. Пропавший самолет начал искать тихоокеанский флот.