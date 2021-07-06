Инструктор по выживанию оценил безопасность рейсов на Камчатку

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы Дмитрий Алешкин рассказал «Ленте.ру», как организованы полеты в поселок Палана на Камчатке, куда не долетел самолет Ан-26. По его словам, для безопасности пассажиров маршрут не оборудован ничем, а пилоты вынуждены ориентироваться без помощи приборов.

«Я летал этим рейсом. Там ничего для безопасности не оборудовано. Это обычный поселок, не туристический. Аэродром еще советский, военный. Это даже не аэродром, а деревянная будка посреди поля. Находится он в нескольких километрах от Паланы, на берегу Охотского моря. Ничего там нет. Сопки вокруг. Пилоты постоянно заходят на посадку по визуальным ориентирам, через море и при тумане. Рейсы часто отменяют, особенно зимой, потому что там либо сильный ветер, либо туман. Самолеты редко летают, потому что пилоты просто не видят, куда садиться», — рассказал Алешкин.

Он напомнил, что в районе Паланы уже случалось крушение самолета. В 2012 году случилась аналогичная трагедия.

Ранее во вторник, 6 июля, экипаж Ан-26, выполняющий рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестал выходить на связь. На борту воздушного судна находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. По предварительным данным, выживших нет. Обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта.