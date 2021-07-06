Следствие назвало три версии крушения Ан-26 на Камчатке

Следствие в настоящий момент рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

В числе версий — неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.

Следователи выехали на место катастрофы Ан-26, кроме того, уже изъяты образцы топлива, документация и опрашиваются свидетели.

Ранее заместитель директора компании «Камчатское авиационное предприятие» Сергей Горб заявил, что возможной причиной крушения самолета мог стать сильный боковой ветер. По его словам, самолет практически врезался в береговую скалу со стороны моря, которая была расположена не на траектории его посадки.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь во вторник утром. На борту воздушного судна, выполняющего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. По предварительным данным, выживших нет. Обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта.