В авиакомпании назвали возможную причину крушения Ан-26 на Камчатке

Возможной причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке мог стать сильный боковой ветер. Такую причину назвал заместитель директора компании «Камчатское авиационное предприятие» Сергей Горб, передает РИА Новости.

По словам Горба, самолет практически врезался в береговую скалу со стороны моря, которая была расположена не на траектории его посадки.

Горб отметил, что основная часть обломков находится в прибрежной полосе у подножья, часть носа — в море.

Ранее Telegram-канал LifeShot сообщил, что крушение Ан-26 могло произойти из-за того, что самолет врезался в скалу. По данным Росавиации, обломки судна обнаружили в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Там добавили, что работы на месте происшествия затруднены из-за особенностей ландшафта.

На борту самолета Ан-26 находилось 28 человек, в том числе 6 членов экипажа. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник, по предварительным данным, выживших при крушении не обнаружено. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, посадке помешали сложные метеоусловия в районе аэропорта.