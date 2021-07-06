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В МЧС рассказали о месте крушения пропавшего на Камчатке Ан-26

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Public Domain / Wikimedia

Обломки самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке во вторник утром, обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта, рассказали в МЧС России. Об этом сообщает ТАСС.

К месту происшествия следуют 26 спасателей на вездеходах. Продвижение осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом, говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации сообщили об обнаружении обломков воздушного судна в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Об обнаружении обломков Ан-26 также проинформировал глава авиакомпании «Камчатское предприятие» Алексей Храбров.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь во вторник утром. На борту воздушного судна, выполняющего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. По предварительным данным, выживших нет.

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