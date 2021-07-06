Рухнувший на Камчатке Ан-26 развалился на части

Две части фюзеляжа разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 обнаружили в разных местах. Об этом сообщает Тихоокеанский флот (ТОФ), передает РИА Новости.

По данным ТОФ, одна часть фюзеляжа находится на склоне сопки Пятибратка, а вторая — в море, в четырех километрах от побережья.

Следствие назвало три версии крушения Ан-26 на Камчатке. Среди них неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.

В авиакомпании заявили, что возможной причиной крушения воздушного судна мог стать сильный боковой ветер. По словам заместителя директора компании «Камчатское авиационное предприятие» Сергея Горба, самолет практически врезался в береговую скалу, которая не была расположения на траектории его посадки. Он отметил, что часть носа самолета находится в море, а оставшиеся обломки — в прибрежной полосе у подножья.

