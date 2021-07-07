На Камчатке объявили траур после крушения Ан-26

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на три дня объявил траур из-за крушения самолета Ан-26 6 июля. Его слова приводит РИА Новости.

«С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края», — заявил он.

Солодов прервал свою командировку и вылетел на Камчатку. Вместе с ним в регион прибыли члены правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения самолета.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования жителям Камчатского края в связи с гибелью пассажиров в авиакатастрофе. «До последнего хотелось верить, что люди останутся живы и вернутся домой. К сожалению, по предварительным данным, чуда не случилось. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», — заявил он.

Ранее сообщалось, что спасатели не смогли добраться к месту крушения Ан-26 на Камчатке в Тигильском районе, группе пришлось изменить маршрут из-за погодных условий. В МЧС сообщили, что ночью из-за плохой видимости и сложного маршрута движение было приостановлено. Спасатели выехали к подножью сопки на квадроциклах и далее намереваются передвигаться пешком по прибрежной полосе.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь утром 6 июля. На борту самолета, выполнявшего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта.

Для расследования крушения Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию. Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета, ошибка пилотирования.