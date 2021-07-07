Спасатели не смогли добраться к месту крушения Ан-26 на Камчатке в Тигильском районе, группе пришлось изменить маршрут из-за погодных условий, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Камчатскому краю.

«С наступлением светлого времени суток принято решение продвигаться к месту происшествия другим маршрутом. Из-за сильного тумана на сопке возможности добраться через лес нет», — отметили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что ночью из-за плохой видимости и сложного маршрута движение было приостановлено. Спасатели выехали к подножью сопки на квадроциклах и далее намереваются передвигаться пешком по прибрежной полосе. Вылет вертолета Ми-8 для десантных спусков будет планироваться с учетом погодных условий.

Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов, основную часть разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 нашли в воде. По его словам, на место происшествия доставят водолазов и спасателей, чтобы обследовать место катастрофы. Глава Камчатского края добавил, что фюзеляж находится на высокой сопке, в которую, вероятно, врезалось воздушное судно.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь утром 6 июля. На борту самолета, выполнявшего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта. По данным следствия, рассматриваются три причины крушения — неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.

