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Появилось первое видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

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Появилось первое видео с места крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Кадры публикует в своем Telegram-канале «Говорит Москва».

Трагедия произошла утром 6 июля. Воздушное судно, летевшее из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестало выходить на связь. На борту были 28 человек, шестеро из них — члены экипажа. По предварительным данным, все они погибли. Спасатели пока не нашли тел, поиски приостановили с наступлением темноты. Их возобновят утром.

Ранее стало известно, что обломки пассажирского Ан-26 обнаружены в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы недалеко от пункта назначения.

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