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Главы Минтранса и Росавиации вылетят на место крушения Ан-26 на Камчатке

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Место происшествия
Место происшествия
Кадр: НТВ

Глава Министерства транспорта Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько вылетят на Камчатку для участия в поисково-спасательных работах на месте крушения самолета Ан-26. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Министру транспорта Виталию Савельеву, возглавившему специально созданную по факту происшествия правительственную комиссию, поставлена задача — оказывать необходимое содействие при проведении работ на месте ЧП», — говорится в сообщении на сайте. Кроме того, он будет должен обеспечить поддержку родственников пассажиров, которые находились на борту воздушного судна.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь утром 6 июля. На борту самолета, выполнявшего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта. По данным следствия, рассматриваются три причины крушения — неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. По предварительной информации, выживших в катастрофе нет.

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