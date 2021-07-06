Посольство США выразило соболезнования из-за крушения Ан-26 на Камчатке

Посольство США в России выразило соболезнования из-за крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц написал в Twitter.

«От имени посла [Джон] Салливана и всех сотрудников представительства США в России мы выражаем соболезнования близким 28 человек, пропавших без вести во время рейса авиакомпании "Камчатское авиапредприятие" из Петропавловска-Камчатского в Палану», — сказал Ребхольц.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь утром 6 июля. На борту самолета, выполнявшего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. По предварительной информации, выживших нет. Обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта. По данным следствия, рассматриваются три причины крушения — неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.

Ространснадзор проведет проверку «Камчатского авиапредприятия», а также Госкорпорации по организации воздушного движения после крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Для расследования крушения создали внутренний штаб и назначили комиссию.