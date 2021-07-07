Видео: @kamchatskiy_sever

В Сети появились кадры с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Видео опубликовано в Instagram-сообществе «Камчатский север».

На записи видны обломки, разбросанные по береговой линии. Она достаточно узкая и упирается в отвесную скалу, с которой произошло столкновение.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Камчатского края, на море сейчас отлив. Основная часть самолета находится в море, спасатели добрались до места на вездеходе и продолжили путь пешком.

Ранее стало известно, что были найдены тела шести человек, погибших при крушении Ан-26. Как уточнил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, спасатели начали извлекать тела людей. При этом он не уточнил, сколько тел уже поднято, так как информация меняется ежеминутно. В регионе объявлен трехдневный траур.

Экипаж самолета перестал выходить на связь утром 6 июля. На борту самолета, выполнявшего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта.

Для расследования крушения Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию. Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета, ошибка пилотирования.