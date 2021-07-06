Заслуженный летчик заявил о вине пилотов в крушении Ан-26 на Камчатке

Крушение пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке произошло по вине пилотов. Такое мнение высказал заслуженный летчик России Магомед Толбоев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Что они сделали? Я не знаю. Это просто называется "человеческий фактор". Если технически, они [должны] доложить немедленно. Есть закон, если на борту что-то случилось — немедленно доложить. Если экипаж молчит — значит, виноват», — заявил он.

По словам Толбоева, воздушное судно Ан-26 зарекомендовало себя как надежное. Заслуженный летчик назвал этот самолет «идеальным» для военно-воздушных сил. Он считает, что работоспособность самолета зависит от технического обслуживания.

Ранее в Следственном комитете назвали три версии крушения Ан-26. Среди них неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. Следствие уже выехало на место катастрофы, сотрудники изъяли образцы топлива и документации. Сейчас опрашиваются свидетели.

По данным агентства ТАСС, которое ссылается на собственные источники, выживших после крушения воздушного судна не обнаружено.

В МЧС подтвердили падение самолета Ан-26. По данным ведомства, обломки обнаружили в 3,8 километрах от аэропорта. К месту направились 26 спасателей на вездеходах.

Утром во вторник, 6 июля, пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь. На борту находились 28 человек, в том числе 6 членов экипажа. Воздушное судно следовало из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.