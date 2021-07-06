Россия
 
Последние новости
Украина обвинила Германию и Францию в потере Крыма
Запад не ответил на предложение России обсудить Донбасс
«Газпром» стал самой дорогой компанией России
В Минздраве перечислили противопоказания к прививке от коронавируса
Россиянка не смогла снять серьги и вызвала службу спасения
Вариант «свидания без вакцины» в Москве показали на фото 
Путин поручил решить экологические проблемы Кузбасса
В российском поселке на борьбу с борщевиком отправили нетрезвых водителей
В Абхазии российскую туристку унесло в море вместе с детьми
Новости партнеров
Прослушать новость

Появились подробности о личности пилота разбившегося на Камчатке Ан-26

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Второй пилот Александр Анисимов, управлявший самолетом Ан-26, разбившимся на Камчатке, начал работать в авиакомпании «Камчатское авиационное предприятие» четыре года назад и всегда летал на этой модели самолета. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Он пришел работать сразу после учебы. Летал практически все будни. Бывали санитарные рейсы и по выходным. И летал именно на этих судах всегда. Были рейсы и в Палану, и в Анадырь, и в Магадан. Несколько раз в год летал в Хабаровск на переподготовку и повышение квалификации», — такие подробности о личности Анисимова сообщил изданию его знакомый.

Ранее сообщалось, что глава Министерства транспорта Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько вылетят на Камчатку для участия в поисково-спасательных работах на месте крушения самолета Ан-26.

Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов, основную часть разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 нашли в воде.
По его словам, на место происшествия доставят водолазов и спасателей, чтобы обследовать место катастрофы. Глава Камчатского края добавил, что фюзеляж находится на высокой сопке, в которую, вероятно, врезалось воздушное судно.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь утром 6 июля. На борту самолета, выполнявшего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта. По данным следствия, рассматриваются три причины крушения — неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Заслуженный летчик заявил о вине пилотов в крушении Ан-26 на Камчатке
Появилось первое видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
Главы Минтранса и Росавиации вылетят на место крушения Ан-26 на Камчатке
Основную часть разбившегося на Камчатке Ан-26 нашли в воде