Появились подробности о личности пилота разбившегося на Камчатке Ан-26

Второй пилот Александр Анисимов, управлявший самолетом Ан-26, разбившимся на Камчатке, начал работать в авиакомпании «Камчатское авиационное предприятие» четыре года назад и всегда летал на этой модели самолета. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Он пришел работать сразу после учебы. Летал практически все будни. Бывали санитарные рейсы и по выходным. И летал именно на этих судах всегда. Были рейсы и в Палану, и в Анадырь, и в Магадан. Несколько раз в год летал в Хабаровск на переподготовку и повышение квалификации», — такие подробности о личности Анисимова сообщил изданию его знакомый.

Ранее сообщалось, что глава Министерства транспорта Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько вылетят на Камчатку для участия в поисково-спасательных работах на месте крушения самолета Ан-26.

Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов, основную часть разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 нашли в воде.

По его словам, на место происшествия доставят водолазов и спасателей, чтобы обследовать место катастрофы. Глава Камчатского края добавил, что фюзеляж находится на высокой сопке, в которую, вероятно, врезалось воздушное судно.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь утром 6 июля. На борту самолета, выполнявшего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта. По данным следствия, рассматриваются три причины крушения — неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.