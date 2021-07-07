В авиакомпании прокомментировали посадку разбившегося на Камчатке Ан-26

Экипаж пассажирского самолета Ан-26, который разбился на Камчатке, совершал посадку в штатном режиме. Так прокомментировал произошедшее ТАСС командир летного отряда компании «Камчатское авиапредприятие» Евгений Лысенков.

«В штатном режиме заходили на посадку, никакой информации о втором круге диспетчер не докладывал. Ухода на второй круг не было», — рассказал представитель авиакомпании.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил в регионе траур на три дня, с 7 по 9 июля, в связи с авиакатастрофой.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь утром 6 июля. На борту самолета, выполнявшего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Обломки самолета были обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта.

Для расследования крушения Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию. Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета, ошибка пилотирования.