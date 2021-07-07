Район поисков на месте крушения Ан-26 на Камчатке расширят

Спасатели расширят район поисков на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Это связано с тем, что останки унесены в море на большое расстояние, передает ТАСС со ссылкой на администрацию района.

«Радиус поисков будет расширен. Некоторые останки нашли в 15 километрах на севере от места крушения. На берегу в районе устья реки Анадырка», — сказали в администрации и добавили, что наземные поиски были прекращены из-за прилива: вода покрыла берег до скал. В районе поисков усилился ветер до 18 метров в секунду, наблюдается туман и волны высотой до полутора метров.

В Палану прибыли водолазы, которых задействуют в поисковых работах в четверг, 8 июля.

Ранее сообщалось, что разбившийся на Камчатке самолет Ан-26 прошел необходимый техосмотр за неделю до крушения. Заместитель генерального директора по организации летной работы «Камчатского авиапредприятия» Сергей Горб опроверг информацию о том, что в августе самолет планировали списать.

Экипаж самолета Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля утром. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, на борту находились 28 человек, включая шесть членов экипажа. Обломки самолета обнаружили в 3,8 километрах от аэропорта. Следствие рассматривает три версии крушения: неблагоприятную погоду, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.