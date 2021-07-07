В авиакомпании рассказали о техническом состоянии рухнувшего на Камчатке Ан-26

Разбившийся на Камчатке самолет Ан-26 прошел необходимый техосмотр за неделю до крушения. О техническом состоянии рухнувшего самолета рассказали в авиакомпании, сообщает «Интерфакс».

«Специалисты заводов-изготовителей регулярно проводят осмотры судов парка Камчатского авиационного предприятия. Подобный профилактический осмотр проходил и за неделю до крушения самолета Ан-26, летевшего на Палану», — сказал заместитель генерального директора по организации летной работы «Камчатского авиапредприятия» Сергей Горб.

Также он опроверг информацию о том, что в августе самолет планировали списать.

Ранее сообщалось, что в МЧС подтвердили обнаружение девяти погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке — первая жертва уже опознана.

Экипаж самолета Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля утром. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, на борту находились 28 человек, включая шесть членов экипажа. Обломки самолета обнаружили в 3,8 километрах от аэропорта. Следствие рассматривает три версии крушения: неблагоприятную погоду, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.