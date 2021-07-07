В авиакомпании рассказали о членах экипажа разбившегося на Камчатке Ан-26

Заместитель гендиректора по организации летной работы авиакомпании «Камчатское авиационное предприятие» Сергей Горб рассказал о членах экипажа разбившегося самолета Ан-26. Его слова приводятся на официальном сайте Камчатского края.

На борту на момент крушения находились командир воздушного судна Дмитрий Никифоров, второй пилот Александр Анисимов, штурман Владимир Садиев, бортмеханик Рюстем Завгаров, бортовой оператор Иван Неверов, бортпроводник Ирина Середа. По словам Горба, все члены экипажа были профессионалами летной отрасли с большим опытом работы. «Команда экипажа вместе летала достаточно давно, благодаря чему сформировался слаженный коллектив понимающих друг друга специалистов», — заявил Горб, добавив, что экипаж часто летал в Палану и данный маршрут был хорошо известен.

35-летний Никифоров работал в «Камчатском авиационном предприятии» с 2013 года, последние два года был командиром и налетал за это время около 750 часов. По словам Горба, это внушительный опыт. Второму пилоту, Анисимову, было 28 лет. Он летал больше года и несмотря на относительно молодой возраст тоже являлся профессионалом, рассказал Горб.

По его словам, старожилом предприятия был 65-летний бортмеханик Завгаров, самый опытный член экипажа, он был награжден знаком «Отличник воздушного транспорта». Штурман, 49-летний Садиев, работал в авиакомпании недавно, но у него был большой опыт работы в военной авиации — он пришел в «Камчатское авиационное предприятие» после окончания контракта службы в армии.

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля во время выполнения рейса из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту помимо шести членов экипажа находились 22 пассажира. Обломки самолета обнаружили в 3,8 километра от аэропорта. На данный момент спасатели обнаружили тела 19 погибших. Следствие рассматривает три версии крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.