Россия
 
Последние новости
Лавров указал на препятствия для мирного договора России и Японии
На Украине рассказали о создании «москитного флота» для противостояния России
Франция призвала ЕС не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая
Суд отказал обвиненному в терроризме генералу СК в дополнительных свидетелях
Российских бездомных задумали поставить в очередь за жильем
Названы способы защитить WhatsApp от мошенников
Южнокорейские разведчики рассказали о состоянии здоровья похудевшего Ким Чен Ына
Кучеров пришел на пресс-конференцию после победы в НХЛ с пивом и голым торсом
Выдержку российского коньяка переоценят
Чубайс предупредил об опасности проиграть в конкуренции с Украиной
Новости партнеров
Прослушать новость

Водолазы начали поиск тел в районе крушения Ан-26 на Камчатке

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Водолазы начали обследовать морское дно места крушения Ан-26 на Камчатке в поисках тел погибших и бортовых самописцев. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

В поисковых работах задействовано 67 человек и 11 единиц техники. Водолазная группа оснащена необходимым оборудованием и гидравлическим инструментом.

«Сейчас основная их задача — поиск черных ящиков и тел погибших, а также зацепление троса за фрагменты фюзеляжа самолета для дальнейшего подъема из воды», — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 человек. Для опознания большинства погибших потребуется генетическая экспертиза. Пока удалось опознать одного человека.

Возможными причинами крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке могли стать неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа.

Пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля. Воздушное судно следовало из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 28 человек, включая шесть членов экипажа. Обломки самолета обнаружили в 3,8 километра от аэропорта.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подтверждена гибель всех пассажиров и экипажа рухнувшего на Камчатке Ан-26
Родственники жертв крушения Ан-26 на Камчатке получат по два миллиона рублей
Диспетчер рассказал об опасных маневрах пилота разбившегося Ан-26 на Камчатке