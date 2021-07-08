Водолазы начали поиск тел в районе крушения Ан-26 на Камчатке

Водолазы начали обследовать морское дно места крушения Ан-26 на Камчатке в поисках тел погибших и бортовых самописцев. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

В поисковых работах задействовано 67 человек и 11 единиц техники. Водолазная группа оснащена необходимым оборудованием и гидравлическим инструментом.

«Сейчас основная их задача — поиск черных ящиков и тел погибших, а также зацепление троса за фрагменты фюзеляжа самолета для дальнейшего подъема из воды», — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 человек. Для опознания большинства погибших потребуется генетическая экспертиза. Пока удалось опознать одного человека.

Возможными причинами крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке могли стать неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа.

Пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля. Воздушное судно следовало из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 28 человек, включая шесть членов экипажа. Обломки самолета обнаружили в 3,8 километра от аэропорта.