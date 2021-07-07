Минтранс назвал три возможные причины крушения Ан-26 на Камчатке

Возможными причинами крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке могли стать неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

Глава ведомства добавил, что для расследования причин трагедии создана техническая комиссия. Кроме того, до сих пор продолжаются поиски тел погибших. К 16:30 по местному времени спасатели обнаружили фрагменты тел 11 человек.

По словам Савельева, проведению поисковой операции мешают особенности ландшафта и сложные погодные условия.

Министр также рассказал, что посетил место катастрофы.«Мы сегодня летали по маршруту в таких же не очень хороших погодных условиях, но мы приземлились в Палане другим маршрутом, и у нас не было проблем», — добавил он.

В Министерстве транспорта подтвердили гибель всех пассажиров и экипажа рухнувшего воздушного судна. На его борту находились 28 пассажира, шесть из них — члены экипажа.

Пассажирский самолет перестал выходить на связь во вторник, 6 июля, утром. Воздушное судно следовало из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Его обломки обнаружили в 3,8 километрах от аэропорта. Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятную погоду, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.