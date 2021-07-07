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Родственники жертв крушения Ан-26 на Камчатке получат по два миллиона рублей

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Фото: Елена Верещака / ТАСС

Родственники жертв крушения Ан-26 на Камчатке получат по два миллиона рублей страховых выплат. Об этом сообщает РИА Новости.

Семьям погибших пилотов выплатят еще по одному миллиону рублей и обеспечат дальнейшие выплаты иждивенцам.

Ранее Министерство транспорта России подтвердило гибель всех пассажиров и экипажа рухнувшего воздушного судна.

Спасатели расширят район поисков на месте крушения самолета. Это связано с тем, что останки унесены в море на большое расстояние. Наземные поиски в среду были прекращены из-за прилива: вода покрыла берег до скал. В районе поисков усилился ветер до 18 метров в секунду, наблюдается туман и волны высотой до полутора метров.

Экипаж самолета Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля утром. Он выполнял рейс Петропавловск-КамчатскийПалана, на борту находились 28 человек, включая 6 членов экипажа. Обломки самолета обнаружили в 3,8 километрах от аэропорта. Следствие рассматривает три версии крушения: неблагоприятную погоду, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.

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