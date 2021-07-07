Диспетчер рассказал об опасных маневрах пилота разбившегося Ан-26 на Камчатке

Пилот разбившегося Ан-26 на Камчатке игнорировал указания диспетчерской вышки перед посадкой и самостоятельно выбрал опасный курс. Об опасных маневрах пилота рассказал диспетчер, его цитирует Telegram-канал Baza.

По словам диспетчера, экипаж не слушал рекомендаций, с земли пилоту советовали заход с хорошими погодными условиями. Командир воздушного судна выбрал другой курс — через снижение к морю, там был туман и облака. Из диспетчерской советовали сменить курс три раза.

Пилот не смотрел на приборы и ориентировался по местности, сказал диспетчер. По этой причине самолет напоролся на прибрежную сопку, которую не было видно из-за тумана. Диспетчер сравнивает катастрофу, произошедшую 6 июля, с аналогичной в 2012 году, тогда потерпел крушение Ан-28 и погибли 10 человек. Причиной катастрофы стали действия пилота, который нарушил схему захода на посадку.

Ранее министр транспорта Виталий Савельев назвал три возможные причины крушения самолета Ан-26. Ими могли стать неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа.

Экипаж самолета Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля утром. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, на борту находились 28 человек, включая 6 членов экипажа. Обломки самолета обнаружили в 3,8 километра от аэропорта. Следствие рассматривает три версии крушения: неблагоприятную погоду, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.