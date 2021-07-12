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Названа приоритетная версия крушения Ан-26 на Камчатке

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Фото: МЧС России / ТАСС

Ошибка экипажа самолета Ан-26, разбившегося на Камчатке, считается приоритетной версией крушения воздушного судна. Ее назвал источник, знакомый с ходом расследования, передает Интерфакс.

По данным источника, аэродром Паланы относится к категории горных, его не оборудовали системами посадки. Кроме того, для построения схем заходов используется отдельная приводная радиостанция. Пилоты должны быть хорошо знакомы с правилами полета по приборам и иметь опыт «визуальных полетов».

Пилоты снизились до высоты ниже минимально безопасной вопреки указаниям диспетчера и сигналам радиовысотомера. Они оказались в нижнем крае облачности. Таким образом, экипаж лишился устойчивого визуального контакта с земными ориентирами, что привело к столкновению со склоном горы.

Источник добавил, что пилоты могли выбрать произвольный маршрут захода на посадку.

«По предварительным данным, утвержденная схема захода на посадку экипажем по неустановленной причине была проигнорирована, пилоты могли сознательно предоставлять диспетчерам недостаточную информацию», — уточнил он.

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля. Судно следовало из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 22 пассажира, а также 6 членов экипажа. Обломки самолета нашли почти в четырех километрах от аэропорта. Возможными причинами катастрофы назвали неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибку экипажа.

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