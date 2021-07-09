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Найден второй черный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Спасатели нашли второй черный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что на месте крушения воздушного судна был обнаружен первый бортовой самописец. Уточняется, что он находился на склоне сопки недалеко от поселка Палана, где самолет должен был приземлиться. Первичный осмотр устройства повреждений не выявил.

Авиакатастрофа произошла на Камчатке 6 июля. Воздушное судно, летевшее из Петропавловска-Камчатского, разбилось о скалу при заходе на посадку в нескольких километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира. Все они погибли. Поиски велись несколько дней и в пятницу, 9 июля, поступила информация об обнаружении фрагментов тел всех жертв.

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