Спасатели обнаружили «черный ящик» потерпевшего крушение Ан-26

Спасатели обнаружили на месте крушения легкомоторного самолета Ан-26 «черный ящик». Об этом сообщили в администрации поселка Палана, передает «Интерфакс».

Устройство было найдено на склоне сопки вблизи поселка. В агентстве отметили, что первичный осмотр не выявил у «ящика» никаких повреждений.

Крушение самолета Ан-26 на Камчатке произошло 6 июля. Он перестал выходить на связь, а чуть позже его обломки обнаружили в 3,8 километра от аэропорта Петропавловска-Камчатского. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа, все они погибли. Водолазы начали поиск тел в районе места крушения.

Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятную погоду, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.