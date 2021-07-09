Все пассажиры разбившегося в Швеции самолета погибли

В результате крушения самолета с в Швеции погибли все девять человек на его борту — восемь парашютистов и пилот. Об этом этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на полицию.

По данным ведомства, воздушное судно рухнуло вскоре после вылета из аэропорта Эребру, упало неподалеку от взлетно-посадочной полосы и загорелось. Прибывшие на место спасатели потушили пламя. По данным газеты, самолет был арендован для участия в неделе прыжков с парашютом.

6 июля произошло крушение самолета Ан-26 на Камчатке. Сначала он перестал выходить на связь, а чуть позже его обломки обнаружили в 3,8 километра от аэропорта Петропавловска-Камчатского. На борту находились 28 человек, включая 6 членов экипажа, все они погибли. Водолазы до сих пор ведут поиск тел в районе места крушения. Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятную погоду, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.