Опубликованы переговоры пилотов Ан-26 перед катастрофой на Камчатке

Опубликованы переговоры диспетчера и пилотов Ан-26 перед катастрофой на Камчатке. Аудио появилось в Telegram-канале LIFE SHOT.

Из записи следует, что диспетчер давала указание пилотам не начинать снижение над морем.

Диспетчер: Информацию приняла, снижаться в море не рекомендую.

Пилот: Мы в море и не снижаемся.

Диспетчер: Эшелон перехода 80, давление 757, контрольная высота — 2417, полоса сухая, коэффициент сцепления 0,6. По курсу посадки возможен пролет птиц.

Пилот: От основного перехода давление 757 установит, снижаюсь на привод 1200.

Диспетчер: Приняла, разрешаю снижение.

Последними сообщениями пилота разбившегося воздушного судна диспетчеру было: «снижаюсь на 600» и «удаление — 9, — 085». После этого он перестал отвечать.

Авиакатастрофа произошла 6 июля. Пассажирский самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, разбился о скалу. На борту находились 28 человек, включая шесть членов экипажа. Обломки нашли почти в четырех километрах от аэропорта.