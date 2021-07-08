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Весь экипаж выжил после жесткой посадки самолета на Ямале

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Public Domain / Wikimedia

Весь экипаж самолета, состоящий из двух человек, выжил после жесткой посадки на Ямале в четверг, 8 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушное судно вылетело утром из села Толька.

Ранее сообщалось, что самолет с двумя человеками на борту пропал на Ямале. Легкомоторное воздушное судно не выходило на связь. На поиски самолета из Нижневартовска вылетел Ан-26. При подлете к месту самолет обнаружили, он был охвачен дымом, рядом с ним человек подавал сигналы руками.

6 июля пассажирский самолет Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что воздушное судно потерпело крушение. На борту находились 28 человек, включая 6 членов экипажа. Обломки самолета обнаружили в 3,8 километра от аэропорта. Воздушное судно следовало из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В результате крушения самолета никто не выжил.

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