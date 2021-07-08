Самолет с двумя людьми на борту пропал на Ямале. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Легкомоторное воздушное судно не выходит на связь.

Ранее 6 июля пассажирский самолет Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что воздушное судно потерпело крушение. На борту находились 28 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли. Обломки самолета обнаружили в 3,8 километра от аэропорта.

Возможными причинами катастрофы могли стать неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа.