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Возле пропавшего на Ямале самолета нашли выжившего

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Возле пропавшего на Ямале самолета нашли выжившего человека, он подает сигналы рукой. Об этом со ссылкой на МЧС пишет ТАСС.

Воздушное судно вылетело утром 8 июля из села Толька.

«Из Нижневартовска вылетел самолет Ан-26 для поиска и уточнения информации, на борту находятся спасатели. При подлете к месту обнаружен пропавший борт, самолет дымит», — сообщили представители спецслужбы.

Ранее стало известно, что около 14:00 частный легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, пропал на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

6 июля пассажирский самолет Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что воздушное судно потерпело крушение. На борту находились 28 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли. Обломки самолета обнаружили в 3,8 километра от аэропорта.

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