На Камчатке возобновились поисковые работы на месте крушения Ан-26

Поисковые работы на месте крушения самолета Ан-26 недалеко от поселка Палана на Камчатке возобновились с рассветом в пятницу, 9 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию населенного пункта.

Уточняется, что в район поисков направлены спасатели на высокопроходимой технике, также туда вылетел вертолет. Кроме того, к месту крушения самолета отправили группу водолазов, которые продолжат работы по поиску обломков самолета и останков погибших в море. Представитель администрации добавил, что волонтеры к поисковым работам не привлекались, сил и средств МЧС достаточно.

Кроме того, Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что его сотрудники проведут проверку транспортных контролирующих органов, а также исследуют документы о проверках авиапредприятия и разбившегося самолета. В настоящее время следователи устанавливают фрагменты судна, части фюзеляжа, его детали, чтобы выяснить, каких частей самолета пока не хватает.

Крушение самолета Ан-26 на Камчатке произошло во вторник, 6 июля. Сначала он перестал выходить на связь, а чуть позже его обломки обнаружили в 3,8 километра от аэропорта Петропавловска-Камчатского. На борту находились 28 человек, включая 6 членов экипажа, все они погибли. Водолазы начали поиск тел в районе места крушения.

Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятную погоду, техническую неисправность самолета и ошибку пилотирования.

