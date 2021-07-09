Названа вероятная причина аварийной посадки легкомоторного самолета на Ямале

Основной причиной аварийной посадки легкомоторного самолета с двумя членами экипажа на Ямале мог стать отказ двигателя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

8 июля частный двухместный самолет вылетел из села Толька для мониторинга лесопожарной обстановки. Однако около 14 часов он пропал с радаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, а его экипаж перестал выходить на связь. На поиски воздушного судна из Нижневартовска вылетел Ан-26, который обнаружил на земле дымящийся самолет, рядом человек подавал сигналы руками. Обоих пилотов доставили в больницу в среднетяжелом состоянии с переломами ног. Однако, по словам врачей, их жизни ничто не угрожает.

По факту крушения в Уральском следственном управлении на транспорте СК начата процессуальная проверка.