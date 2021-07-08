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Стало известно о состоянии пилотов упавшего на Ямале самолета

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Оба пилота, пострадавшие при падении самолета в Ямало-Ненецком автономном округе, летят в больницу. Об их состоянии сообщили в пресс-службе губернатора округа, передает «Интерфакс».

Стало известно, что они получили переломы ног. По факту крушения специалисты начали процессуальную проверку, рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте СК.

Ранее сообщалось, что примерно в 14:00 частный легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, пропал на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Воздушное судно вылетело из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной обстановки.

На поиски самолета из Нижневартовска вылетел Ан-26. При подлете к месту судно нашли, оно дымилось, рядом с ним человек подавал сигналы руками.

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