Власти заменят разбившийся на Камчатке Ан-26 другим старым самолетом

Власти Камчатки заменят разбившийся Ан-26 другим старым самолетом из-за нехватки бортов. Об этом сообщает информационное агентство «Кам 24».

«Вчера были проведены переговоры с заместителем министра транспорта в части восстановления судна, то есть сейчас прорабатывается вариант поиска Ан-26. Я имею в виду, приобретение Ан-26 у сторонних организаций», — рассказал заместитель председателя правительства края Сергей Миронов.

Региональные власти попросят помощи у Минтранса в закупке подержанного самолета. Всего в крае числилось пять самолетов Ан-26, при этом один из них разбился в катастрофе, другой — без двигателя, оставшихся не хватает для регулярных маршрутов.

Как отмечает агентство, самолеты Ан-26 выпускались Киевским авиационным заводом с 1969 по 1986 год. Потерпевший крушение на Камчатке борт был произведен в 1982-м.

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь 6 июля. Воздушное судно следовало из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находилсь 22 пассажира и 6 членов экипажа. Обломки самолета обнаружили почти в четырех километрах от аэропорта. Возможными причинами авиакатастрофы назвали неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибку экипажа.